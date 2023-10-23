14 نوفمبر..عمومية "سبيماكو الدوائية" تصوت على إطفاء الخسائر المتراكمة

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 14نوفمبر 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن جدول الأعمال يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل مبلغ 34.71 مليون ريال من رصيد الاحتياطي الاتفاقي، ومبلغ 150 مليون ريال من رصيد الاحتياطي العام بإجمالي 184.7مليون ريال لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 124.35 مليون ريال والتي تمثل 10.36% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.

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كما سيتم التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

وتضمنت بنود جدول أعمال الجمعية التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 815 ألف سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد على 4 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.