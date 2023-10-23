4.15 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي الفصلية مع تراجع دخل العمليات

أظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي، انخفاض أرباح الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 4.59% إلى 4.15 مليار ريال، مقابل أرباح بـ 4.35 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي ارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.12% في الربع الثالث، مقارنة بنحو 4.15 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي.

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وقال البنك في بيان، اليوم الاثنين، إن انخفاض صافي الدخل في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، نتيجة انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.7% نتيجة انخفاض في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك زيادة في مصروف الاستهلاك. بالإضافة الى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 490 مليون ريال إلى 379 مليون ريال بنسبة 22.7%.

وتراجع صافي ربح مصرف الراجحي في الـ9 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 2.31% على أساس سنوي، عند 12.45 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 12.74 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.

قال الرئيس التنفيذي لـ"تقنيات مكيال المالية" هشام أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، إن أرباح البنوك في السوق السعودية (الرياض، العربي، الراجحي) في الربع الثالث من 2023، جاءت إيجابية ومتماشية مع التوقعات.

وأضاف أبو جامع، أن نتائج البنوك المعلنة لم تحقق نموا قويا ولكنه متوقع في ظل الظروف الحالية والتي تشهد ارتفاعا لمعدلات الفائدة، مع وصول معظم القروض للذروة.

وأوضح أن مجموع الودائع في البنوك السعودية تجاوزت 2.5 تريليون ريال وهو الأعلى تاريخيا في المملكة، كما أن القروض بلغت نحو 2.4 - 2.5 تريليون ريال.

وتابع: "الحصول على كاش أكثر يعنى التخارج من استثمارات سواء الأسهم أو غيرها والاتجاه للودائع وهو ما يضر بالاقتصاد بشكل عام".

"البنوك لا تتراجع أرباحها وهي في أعلى قمم لها تقريبا لمعظم البنوك"، بحسب الرئيس التنفيذي لـ"تقنيات مكيال المالية".