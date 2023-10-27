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لهذا السبب حظرت واشنطن بيع معدات صناعة صينية من بينها هواوي
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إيرادات هواوي ترتفع بشكل طفيف في 9 أشهر

أرباح الشركة الفصلية قفزت 177.8% إلى 73.05 مليار يوان

دبي - العربية.نت
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سجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ارتفاعا طفيفا في إيراداتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بسبب النمو في وحدتي أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية وزيادة تنافسية وحدة مكونات السيارات خلال التسعة أشهر.

وارتفعت إيرادات هواوي 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (62.4 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.

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كما ارتفعت أرباح الشركة 177.8% خلال نفس الفترة إلى 73.05 مليار يوان، وفقا لحسابات رويترز. وقال متحدث باسم هواوي إن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى المدفوعات المرتبطة ببيع وحدة الهواتف الذكية (هونر) في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، إلى جانب تحسينات الإدارة واستراتيجية المبيعات، وفقا لـ"رويترز".

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وأظهرت حسابات رويترز أن إيرادات هواوي ارتفعت في الربع الثالث من العام 1.5% إلى 145.7 مليار يوان.

وقال كين هو رئيس مجلس إدارة هواوي في بيان صحفي إن النمو "يتماشى مع التوقعات".

وقالت ثلاث شركات أبحاث هذا الأسبوع إن ارتفاع مبيعات هواوي من الهواتف الذكية في الربع الثالث يعود إلى إطلاق سلسلة (ميت 60) في نهاية أغسطس/آب. وكانت توقعات شركة كاونتربوينت ريسيرش تشير إلى زيادة أرباح هواوي 37% على أساس سنوي.

ويمثل ذلك عودة لهواوي بعدما تضرر قطاع الهواتف الذكية بالشركة بشدة من الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير منذ عام 2019.

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