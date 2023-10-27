"أدنوك للحفر" توافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار وتسهيل ائتماني بـ1.84 مليار درهم

أعلنت شركة أدنوك للحفر، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارتها أصدر قرارا بالموافقة على تسهيل قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وتسهيل ائتماني متجدد بقيمة 1.84 مليار درهم.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "سيتم استخدام تسهيل القرض لأجل سداد القرض المشترك الحالي بمبلغ متساوٍ، والذي ينتهي في نوفمبر 2023، في حين أن التسهيل المتجدد الجديد (بالدرهم الإماراتي) سوف يمول نمو الشركة ورأس المال المرتبط به".

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و"أدنوك للحفر" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتتمثل مهمتها في حفر الآبار لمساعدة أدنوك في الوصول إلى احتياطيات الإمارات من النفط والغاز، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وأعلنت أدنوك للحفر في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أن مجلس إدارتها وافق على توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الأول من العام الجاري بإجمالي نحو 1.31 مليار درهم.