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الشرق الأوسط

ماسك: "ستارلينك" ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة

"سبيس إكس" ستدعم روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا

دبي - العربية.نت
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قال إيلون ماسك، اليوم السبت، إن شركة "ستارلينك" التابعة لـ"سبيس إكس" ستدعم خطوط الاتصالات في غزة مع "منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا".

وذكر ماسك في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "لم تحاول أي محطات من غزة التواصل مع كوكبتنا من الأقمار الصناعية"، مضيفا أن "سبيس إكس ستدعم روابط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا"، وفق ما نقلته "رويترز".

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يأتي ذلك فيما يغرق قطاع غزة منذ أمس الجمعة في عزلة تامة تحت الغارات الإسرائيلية العنيفة، بعد أن قطعت الاتصالات وخدمات الإنترنت بشكل تام، أطلق ناشطون على مواقع التواصل حملة من أجل إمداد القطاع المحاصر بالإنترنت.

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توفر "ستارلينك" خدمات الإنترنت عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية، وهي موجهة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية الذين لا يستطيعون الحصول على إنترنت عالي السرعة.

ووضعت الأقمار الصناعية في مدار منخفض المستوى حول الأرض، لجعل سرعات الاتصال بين الأقمار الصناعية والأرض عالية قدر الإمكان.

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