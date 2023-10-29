ارتفاع أرباح "سلوشنز" 29% إلى 387 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسبة 29% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 387 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 300 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 13.8% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 340 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الحالي بمبلغ 87 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 297 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 756 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 459 مليون ريال.

وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كلاً من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة45.4% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 53% وذلك على الرغم من الانخفاض في الخدمات الرقمية بنسبة 3.6%.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 172 مليون ريال، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 50 مليون ريال، ومصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 122 مليون ريال.

وارتفع كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 31 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر من 2023، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 20.33% إلى نحو 1.03 مليار ريال، مقابل نحو 856 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.