نمو الأرباح الفصلية لـ"وقت اللياقة" 35% إلى 92 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بنسبة 35.39% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 92.2 مليون ريال مقابل 68.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن إيرادات الربع الثالث من هذا العام ارتفعت بنسبة 31.64% إلى 348.2 مليون ريال، مقابل 264.5 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

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وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح للربع الثالث من سنة 2023م بنسبة 35% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2022م بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 32% مدفوعاً بارتفاع أعداد المشتركين والمراكز العاملة، حيث تم افتتاح 11 مركزاَ جديد منذ نهاية الربع الثالث 2022م.

أشارت إلى ارتفاع إيرادات العضوية والبرامج المدفوعة الأخرى المتضمنة السباحة بنسبة 30% مقارنة بالربع الثالث 2022م، ونمو إيرادات التدريب الشخصي بنسبة 63% مقارنة بالربع الثالث 2022م.

كما تضمن الربع الثالث من العام الجاري ، تسجيل ربح بقيمة 3 ملايين ريال من مرابحة قصيرة أجل.

وأشارت إلى ارتفاع في التكلفة الإجمالية للإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالربع المماثل من السنة السابقة نتيجة إضافة 11 مركزا منذ نهاية الربع الثالث 2022م بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التنظيف والصيانة بسبب ارتفاع أعداد المشتركين والاستمرار في برنامج تجديد الأندية الرياضية (ناديك تغير) وارتفاع عدد المراكز العاملة على مدى 24 ساعة.

كما تم شطب أصول تتعلق بالمركزين المغلقين خلال الربع بسبب وقوعها ضمن المناطق المنزوع ملكيتها لصالح مشروع بوابة الدرعية.

كما ارتفعت تكلفة التمويل بسبب زيادة معدلات الفائدة مقارنة بالربع الثالث من السنة السابقة.

وقالت الشركة إنها سجلت صافي ربح 227 مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023م بارتفاع نسبته 51% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة.

وذكرت أن سبب هذا الارتفاع بشكل رئيسي يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 27% مدفوعاً بارتفاع عدد المراكز العاملة، حيث تم افتتاح 11 مركز جديد منذ نهاية الربع الثالث 2022م.

وفصلت مصادر الزيادة في الإيرادات حيث جاءت من ارتفاع إيرادات العضوية بنسبة 27% مقارنة بالتسعة أشهر لسنة 2022م.

وزادات إيرادات التدريب الشخصي والبرامج المدفوعة الاخرى المتضمنة السباحة بنسبة 41% مقارنة بالتسعة أشهر 2022م.

وتضمنت التسعة أشهر الأولى من عام 2023م تسجيل ربح بقيمة 10 ملايين ريال من مرابحة قصيرة أجل.

وفي بيان منفصل لـ"تداول السعودية" قالت الشركة إن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، توزيع أرباح نقدية بنسبة 9.5% عن الربع الثالث من العام الجاري وبإجمالي 49.76 مليون ريال .

وأوضحت أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات 52.38 مليون سهم تقريبا ونصيب السهم 0.95 ريال، وسيتم التوزيع يوم 14 نوفمبر المقبل.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 31 أكتوبر 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.