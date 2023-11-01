أرباح تويوتا الفصلية تزيد لأكثر من الضعف إلى 9.52 مليار دولار

أعلنت شركة تويوتا موتور، اليوم الأربعاء، أنها سجلت زيادة في الأرباح في الربع الثاني تفوق الضعف بدفعة من تراجع الين وقوة المبيعات ورفعت توقعاتها للعام بأكمله بنسبة 50%.

وقالت تويوتا، أكبر شركة سيارات من حيث المبيعات في العالم، إن الأرباح التشغيلية للثلاثة الأشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول ارتفعت 155.6% على أساس سنوي إلى 1.44 تريليون ين (9.52 مليار دولار).

مادة اعلانية

وأضافت الشركة أنها باعت سيارات أكثر في كل مناطق العالم بما شمل الولايات المتحدة وآسيا والسوق المحلية على مدى ستة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وزادت تويوتا من توقعاتها لأرباح العام بأكمله إلى 4.5 تريليون ين ارتفاعا من توقعها السابق بتسجيل ثلاثة تريليونات ين بما يعود بالأساس إلى عوامل جاءت في صالحها تتعلق بأسعار صرف العملة. وتوقعت الشركة أن يتسبب تراجع الين في 1.18 تريليون ين من تلك الأرباح المتوقعة بعد المراجعة.

والتوقع الجديد يأتي في مقابل متوسط توقعات المحللين بتحقيق الشركة أرباحاً بنحو أربعة تريليونات ين في العام.

وقفزت أسهم تويوتا، التي كانت مرتفعة بالفعل بنسبة 4.4% قبيل إعلان نتائج الأعمال الفصلية، على الفور بعد الإعلان بنسبة 5.6% مسجلة 2735 ينا بحلول الساعة 05:16 بتوقيت غرينتش. وباعت تويوتا في الأشهر التسعة الأولى من العام 7.5 مليون سيارة.