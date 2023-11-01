ارتفاع أرباح "وفرة" بنسبة 67% إلى 5 ملايين ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة وفرة للصناعة والتنمية "وفرة" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 67.6% إلى 5.05 مليون ريال مقابل 3.01 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إيراداتها ارتفعت في الربع الثالث بنسبة 29.6% إلى 125 مليون ريال مقابل 96.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت الشركة نمو أرباح الربع الثالث إلى اتباعها لسياسة بيعية توسعية وتحسين في الكفاءة التشغيلية أثمرت عن ارتفاع المبيعات بنسبة 62% وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 60%.

ونما الربح التشغيلي بنسبة 104% نتيجة لتفعيل آليات لمراقبة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف الإدارية والعمومية والتقليل من نسبة ارتفاعهما مقارنة بنسبة النمو في المبيعات ساهمت في النمو القوي في الربح التشغيلي.

وجاء النمو في صافي الربح بنسبة 68% لارتفاع بند الإيرادات الأخرى بالرغم من تكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة وتكوين مخصص هبوط في الأرصدة المدينة الأخرى.

وخلال فترة تسعة أشهر سجلت شركة وفرة ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 7.32% إلى 15.23 مليون ريال مقابل 14.19 مليون ريال.

وقالت إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى اتباع سياسة بيعية توسعية أدت إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 30% وارتفاع إجمالي الربح بنسبة 20%.

وجاء الانخفاض في الربح التشغيلي بنسبة 12% وذلك لانخفاض هامش الربح.

أما النمو في صافي الربح بنسبة 7% فجاء نتيجة لارتفاع بند الإيرادات الأخرى بالرغم من تكوين مخصص هبوط في الأرصدة المدينة الأخرى.