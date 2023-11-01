ارتفاع خسائر "حلواني إخوان" الفصلية 84.8% إلى 42.5 مليون ريال

ارتفع صافي خسائر شركة حلواني إخوان بنسبة 84.8% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 42.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 23 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وارتفعت خسائر "حلواني إخوان" بنسبة 42.6% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بخسائر نحو 29.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن ارتفاع الخسائر الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى 6 عوامل هي انخفاض مبيعات الشركة في السعودية، وعلى الرغم من زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في مصر انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.

ويعود كذلك إلى انخفاض إجمالي الربح للشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية، بجانب زيادة المصروفات البيعية والتوزيعية نتيجة زيادة الحملات الترويجية.

وتأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في الشركة التابعة بمصر، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة.

وقفزت خسائر "حلواني إخوان" بنسبة 1284% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 70.6 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 5.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.