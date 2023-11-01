ارتفاع صافي ربح "بوان" 5.2% إلى 40.1 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة "بوان" بنسبة 5.2% إلى 40.1 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 38.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات المجموعة، مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح.

مادة اعلانية

كما ارتفع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، بسبب زيادة الكميات المباعة مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح.

وزاد صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، نتيجة ارتفاع الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أدى إلى ارتفاع هامش الربح، وارتفعت الإيرادات الأخرى وانخفض مصروف الزكاة.

ونمت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 2.34% إلى 832 مليون ريال مقابل 812.9 مليون ريال في المناظر من العام الماضي.

وخلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري تراجع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضرائب بنسبة 25.07% إلى 99.6 مليون ريال مقابل 133.02 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت إن سبب انخفاض صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة مع مقابلتها من العام السابق يعود إلى عدة أسباب أولها انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية والبلاستيكية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح.

وارتفعت تكلفة التمويل متأثرة بارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور.

كما تكبدت الشركة خسارة من العمليات غير المستمرة، المرتبطة بقطاع الصناعات الخرسانية بمبلغ 2.5 مليون ريال، ارتفاع المصاريف التشغيلية.