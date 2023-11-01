الأرباح الفصلية لـ"برغرايززر" تقفز 346% إلى 4.05 مليون ريال

قفز صافي ربح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 346.38% إلى 4.05 مليون ريال مقابل 908.5 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري ارتفعت بنسبة 6.4% إلى 72.3 مليون ريال مقابل 67.9 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات الفرع الواحد وارتفاع عدد العملاء.

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كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 20% نتيجة زيادة متوسط المبيعات لكل فرع وارتفاع هامش الربح الإجمالي من 27.9% في نفس الفترة من العام السابق إلى 31.4% في الربع الثالث من 2023، وانخفضت تكلفة الغذاء وتكلفة العمالة، كما زادت نفقات الإيجار والمرافق والصيانة.

وزادت مصاريف البيع بمبلغ 710 آلاف ريال أو 6.38% مع زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن نمو المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

وانخفضت المصاريف الإدارية بمبلغ 140 ألف ريال أو 2.12% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القوى العاملة والجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة أعلى.

وبقيت تكاليف التمويل على حالها مع الفترة السابقة وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 76.3 ألف ريال.

وعلى صعيد فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضرئب بنسة 88.33% إلى 7.3 مليون ريال مقابل 3.88 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الربح خلال تلك الفترة إلى نمو إيراداتها بنسبة8.2% إلى 204.3 مليون ريال مقابل 188.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، مع زيادة مبيعات الفرع الواحد وارتفاع عدد العملاء.

ويظل عدد الفروع 103 فروع بنهاية أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 103 فروع في نهاية الفترة المقابلة من العام السابق وتمت إضافة 5 فروع جديدة وإغلاق 5 أخرى خلال هذه الفترة.

وزاد إجمالي الربح بنسبة 11.3% مع متوسط المبيعات لكل فرع وارتفاع هامش إجمالي الربح من 28.2% في نفس الفترة من العام السابق إلى 29.1% في الفترة الحالية، علاوة على ذلك، يتم زيادة مصاريف الاستهلاك والإيجار والمرافق والصيانة.

وارتفعت مصاريف البيع بمبلغ 3.3 مليون ريال أو 11.88% مع زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة المساهمة في قنوات البيع الإلكتروني بما في ذلك تطبيقات التوصيل.

وانخفضت المصاريف الإدارية بمبلغ 1.4 مليون ريال أو 7.2% مع انخفاض القوى العاملة والجهود المبذولة لاستخدام الموارد الحالية بكفاءة أعلى.

وتمت زيادة تكاليف التمويل بمبلغ 54 ألف ريال ، وزيادة خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات بمبلغ 642 ألف ريال أو 94.17%، وزيادة الإيرادات الأخرى بمبلغ 154 ألف ريال.