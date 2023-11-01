الخليج للخدمات البحرية بأبوظبي تفوز بـ 3 عقود في منطقة الخليج

أعلنت شركة الخليج للخدمات البحرية الإماراتية، اليوم الأربعاء، تمديد عقدين والفوز بعقد جديد في دول مجلس التعاون الخليجي لترتفع إيراداتها الإجمالية من الأعمال غير المنفذة المتعاقد عليها إلى 326.2 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان إنها جددت عقدين لمدة 4 سنوات وفازت بعقد جديد مدته عامين موضحة أن العقدين ينتهيان في ديسمبر/كانون الأول 2025 والثالث ينتهي في أبريل/نيسان 2026.

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ونقل البيان عن منصور العليمي الرئيس التنفيذي للشركة قوله إن "العقود الجديدة المبرمة بأسعار يومية محسنة سيكون لها أثر إيجابي في سوق تحتفظ فيها شركة الخليج للخدمات البحرية بوضع جيد يؤهلها للاستفادة من الطلب الإقليمي المتزايد على سفن الرفع"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وتوفر شركة الخليج للخدمات البحرية سفن الدعم ذاتية الدفع والرفع للأعمال البحرية في صناعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.