انخفاض أرباح "سهل للتمويل" 71% إلى 4.8 مليون ريال بالربع الثالث

انخفض صافي أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 70.89% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 4.78 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 16.38 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 83.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 2.59 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "سهل للتمويل" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن تراجع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، سببه الرئيسي ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.

وانخفض صافي أرباح "سهل للتمويل" بنسبة 88.67% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 9.81 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 80.04 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.