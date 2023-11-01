تراجع أرباح "النهدي الطبية" 16% إلى 212.8 مليون ريال بالربع الثالث
انخفاض الأرباح 4.96% إلى نحو 722.1 مليون ريال في 9 أشهر
تراجع صافي أرباح شركة النهدي الطبية بنسبة 16.15% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 212.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 253.8 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي ربح "النهدي الطبية" بنسبة 19.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 265 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، فإن انخفاض الأرباح الفصلية على أساس سنوين يعود إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4% نتيجة قيام الشركة بالاستثمار في العروض الترويجية، بالإضافة إلى انخفاض الربح التشغيلي بنسبة 17.5% نتيجة لانخفاض إجمالي الربح والزيادة الطفيفة في النفقات التشغيلية.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، انخفض صافي أرباح "النهدي الطبية" بنسبة 4.96% إلى نحو 722.1 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 759.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.
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