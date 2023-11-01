اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A Shell petrol station in southeast London, Britain. (Reuters)
شعار شل (رويترز)
نفط وغاز

شل تعتزم بيع وحدتها الباكستانية لشركة وافي للطاقة السعودية

من المتوقع إتمام البيع في الربع الرابع من 2024

كراتشي - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت شركة شل باكستان، اليوم الأربعاء، إن شل بتروليوم، وهي وحدة تابعة لشركتها الأم شل، وقعت اتفاقاً مع وافي للطاقة لبيع عملياتها المحلية.

وقالت شركة شل بتروليوم، الذراع الدولية لشركة شل، إن من المتوقع إتمام البيع في الربع الرابع من 2024 بما يعتمد على الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

مادة اعلانية

وفي يونيو/حزيران، قالت شركة شل بتروليوم إنها ستنسحب من باكستان ببيع حصتها البالغة 77%.

الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح اقتصاد اقتصاد الأردن الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت شركة شل عدة إعلانات تتعلق بعملياتها العالمية وبعد أن تكبدت شركة شل باكستان خسائر في عام 2022، بسبب أسعار الصرف وانخفاض قيمة الروبية الباكستانية والمستحقات المتأخرة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة مالية وركود اقتصادي.

ووافي للطاقة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أسياد القابضة وهي شركة لبيع الوقود بالتجزئة في السعودية.

تتضمن عمليات شل باكستان أكثر من 600 موقع للتنقل و10 محطات وقود ومصنع لخلط زيوت التشحيم، بالإضافة إلى حصة تبلغ 26% في شركة خطوط الأنابيب الباكستانية العربية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟ الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى "المتوسط".. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط