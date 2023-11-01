جولة تمويل ترفع قيمة "تابي" إلى 1.5 مليار دولار قبل الطرح في السعودية

جمعت شركة "تابي"، ومقرها السعودية، 200 مليون دولار في جولة تمويل تقدر قيمة الشركة بأكثر من 1.5 مليار دولار قبل الإدراج المخطط له في المملكة.

وقالت "تابي"، التي تسمح للعميل بـ"الشراء الآن والدفع لاحقًا"، في بيان إن جولة التمويل من السلسلة "D" قادتها شركة "Wellington Management"، بمشاركة من "Bluepool Capital" والمستثمرين الحاليين، وهي شركة رأس المال الاستثماري السعودية "STV"، و"مبادلة للاستثمار" و"PayPal Ventures"، و"Arbor Ventures".

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وبهذا تصبح "تابي" واحدة من أوائل الشركات الناشئة "اليونيكورن" في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج. كما تعتبر من أوائل الشركات في المنطقة التي تزيد قيمتها بأكثر من الضعف من 660 مليون دولار اعتبارًا من يناير الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسام عرب، في مقابلة مع "بلومبرغ نيوز": "نحن نعمل على بناء وتوسيع عروضنا للمستهلكين والتجار". "نحن نستثمر بكثافة في توسيع خيارات المنتجات المتاحة لعملائنا، إلى حد كبير حول الخدمات المالية".

تسمح شركات مثل "تابي" للعملاء بشراء البضائع ودفع ثمنها على أقساط. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الشركة في السعودية والإمارات والكويت، وتتنافس مع شركات من بينها "تمارا". لدى "تابي" 10 ملايين مستخدم مسجل وتعمل مع أكثر من 30 ألف علامة تجارية.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في سبتمبر/أيلول الماضي إن شركة "تابي"، التي تأسست في دبي، أنشأت مقرها الرئيسي في المملكة قبل خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية.

وقال عرب إن التوترات الجيوسياسية وسط الحرب بين إسرائيل وحماس يبدو أنها أثرت على معنويات المستهلكين في مجال الإنفاق التقديري، مضيفًا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان هذا الاتجاه سيكون طويل الأمد. ومع ذلك، فقد كان المستهلكون مرنين بشكل عام على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

وقال: "ما زلنا لم نشهد أي تغيير كبير في إنفاق المستهلكين خلال العام الماضي". "من وجهة نظرنا، يظل مستهلك التجزئة في صحة جيدة".