مصر تفتح تلقي العروض لشراء 174 محطة وقود تابعة لشركة "وطنية"

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية ستفتح باب تلقي العروض المالية النهائية لشراء نحو 174 محطة بيع وتوزيع للمنتجات البترولية تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأسبوع المقبل، على أن يستمر فتح باب تلقي العروض لمدة أسبوعين.

وأضافت المصادر أن وطنية ستبيع نحو 174 محطة من إجمالي 300 محطة تمتلكها، على أن تحتفظ بنحو 126 محطة بنزين وهى المحطات الاستراتيجية ذات الطبيعة الخاصة، على أن تظل تحت مظلة شركة وطنية ويحتفظ بها الجهاز.

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وتابعت المصادر أن المستثمرين المهتمين أنهوا الفحص النافي للجهالة، وسيتم فتح باب التقدم بالعروض المالية النهائية بداية من الأسبوع المقبل، ولمدة أسبوعين أمام التحالفات المتنافسة، بحسب صحيفة البورصة" المصرية.

وفى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكرت الصحيفة أن شركة شل بالتحالف مع مستثمر سعودي، مملوك للحكومة، أسسا تحالفا للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي تعتزم الدولة التخارج منها.

وتابعت المصادر أن هناك متنافسين آخرين من بينهم طاقة عربية، وأدنوك وإينوك الإماراتيتان، موضحة أن عرض أدنوك من بين أفضل العروض المنافسة على الشركة.

وتوقعت الحكومة فى وثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تنفيذ صفقة التخارج من شركة وطنية خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن تولى فريق المستشارين عملية إعادة هيكلة الشركة، وإنشاء كيان جديد يمتلك 174 محطة مزمع نقلها إلى الشركة الجديدة من إجمالي أكثر من 300 محطة مملوكة لشركة وطنية.

وتابع التقرير أنه بعد تلقى العروض الملزمة من المتوقع التفاوض على العقود النهائية على أن يتم السداد من قبل المستثمرين كليا بالدولار، عدا عرض شركة طاقة عربية الذى يتضمن سداد جزء بالدولار وآخر بالجنيه.

وقالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول إن ترسية صفقة بيع شركة وطنية لمستثمر استراتيجي خلال ستة أسابيع.