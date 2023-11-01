نمو أرباح "العربية للأنابيب" 352% في الربع الثالث إلى 44.8 مليون ريال

سجلت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب" نموا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 352.5% إلى 44.8 مليون ريال، مقابل 9.9 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء إن إيرادات الربع الثالث من العام سجلت نموا بنسبة 59% إلى 279 مليون ريال مقابل 175 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وذكرت الشركة أن أسباب نمو الإيرادت ومن ثم الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري تعود إلى الاستمرار في الحصول على مشاريع خلال الفترة الماضية، بجانب استقرار الإنتاج خلال الفترة الماضية في مصنعي الرياض والجبيل و تحسن جداول التوريد.

وأشارت إلى الاستمرار في إنتاج وتسليم المشاريع التي رست على الشركة خلال الفترة الماضية، بجانب العمل على تحسين التكاليف والذي أدى إلى ارتفاع نسبة هامش مجمل الربح للربع الثالث لعام 2023م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بلغت نحو 24% مقارنة بنسبة 14.7 % لعام 2022م مما أدى إلى تحقيق مجمل ربح يقدر بـ 67.5 مليون ريال مقارنة بمبلغ 25.7 مليون ريال.

وعلى جانب أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة 91.4 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة والضرائب مقابل 7.5 مليون ريال خسائر في الربع الثالث من العام الماضي.

وعزت الشركة التحول في الربحية خلال تلك الفترة إلي ارتفاع المبيعات بنحو 153%, حيث بلغت المبيعات خلال هذه الفترة للعام الجاري نحو 774 مليون ريال مقارنة بمبلغ 305.7 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2022, وهذا الارتفاع ساهم في ارتفاع هامش مجمل الربح ليصبح نحو 20.1% مقارنة بنسبة بنحو 6.4%.