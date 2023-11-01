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An Aston Martin DB5 from the James Bond film Goldfinger is displayed during a press presentation of the exhibition The Designing 007: Fifty Years of Bond Style at the Grande Halle de la Villette in Paris, France, Wednesday April 13, 2016. (AP)
إحدي سيارات أستون مارتن - (AP)
سيارات

" أستون مارتن" تخفض توقعاتها لتسليمات السيارات بسبب سلاسل الإمداد

إلى نحو 6700 سيارة

دبي - العربية.نت
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خفضت شركة السيارات" أستون مارتن - Aston Martin "من توقعاتها بخصوص عدد السيارات التي ستقوم بتسليمها هذا العام بعد أن أعاقت مشاكل سلاسل التوريد إنتاج سيارتها الرياضية الجديدة "DB Twelve" خلال الربع الثالث.

وتقدر الشركة تسليم نحو 6700 سيارة هذا العام بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 7000 سيارة.

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وتتوقع الشركة التي جذبت استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمجموعة الصينية" Geely Automobile"تحقيق تدفق نقدي حر موجب في الربع الرابع بفضل الطلب القوي على سياراتها الفاخرة وبدء تسليم الطرازات ذات هامش الربح المرتفع.

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