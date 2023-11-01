سيارات
" أستون مارتن" تخفض توقعاتها لتسليمات السيارات بسبب سلاسل الإمداد
إلى نحو 6700 سيارة
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خفضت شركة السيارات" أستون مارتن - Aston Martin "من توقعاتها بخصوص عدد السيارات التي ستقوم بتسليمها هذا العام بعد أن أعاقت مشاكل سلاسل التوريد إنتاج سيارتها الرياضية الجديدة "DB Twelve" خلال الربع الثالث.
وتقدر الشركة تسليم نحو 6700 سيارة هذا العام بانخفاض عن التوقعات السابقة عند 7000 سيارة.
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وتتوقع الشركة التي جذبت استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمجموعة الصينية" Geely Automobile"تحقيق تدفق نقدي حر موجب في الربع الرابع بفضل الطلب القوي على سياراتها الفاخرة وبدء تسليم الطرازات ذات هامش الربح المرتفع.
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