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شعار شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات
شعار شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات
سوق السعودية

"جاهز": انتهاء المدة المحددة لاستيفاء شروط الاستحواذ على "ذا شفز" دون اتفاق

مع انتهاء ملحقي التمديد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) عن انتهاء المدة المحددة لاستيفاء شروط اتفاقية شراء الأسهم للاستحواذ على 100% من رأس مال شركة ذا شفز إس بي في إل تي دي وملحقي التمديد الخاصة بها، دون التوصل إلى اتفاق لغرض تمديد مدة اتفاقية الشراء.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن المدة المحددة لاستيفاء شروط اتفاقية الشراء وملحقي التمديد انتهت دون استيفاء شروط واستكمال إجراءات منصوص عليها في اتفاقية الشراء، والتي تعد جوهرية وضرورية لإغلاق الصفقة، ودون الوصول إلى اتفاق بخصوص تمديد مدة الاتفاقية لفترة إضافية، وعليه، تعد اتفاقية الشراء وملحقي التمديد منتهية دون استكمال عملية استحواذ شركة جاهز على 100% من رأس مال شركة ذا شفز.

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وكانت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات أعلنت بتاريخ 30 نوفمبر 2022 عن إبرامها اتفاقية شراء أسهم مع كل من عبدالرحمن عبدالله راشد الشبانات وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن المرشد وعبدالله محمد عبدالله الدوسري وصقر فاند إل بي وشركة صندوق تأثير 46 المبكر وشركة مثمر للاستثمار ويشار إليهم مجتمعين بـ"مساهمي شركة ذا شفز" لغرض الاستحواذ على (134,620) سهما في شركة ذا شفز اس بي في ال تي دي (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة ذا شفز") تمثل 100% من رأس مال شركة ذا شفز.

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كما أعلنت شركة جاهز بتاريخ 2 مايو 2023 عن تمديد فترة اتفاقية الشراء بعد انتهاء المدة المتفق عليها بين الأطراف في اتفاقية الشراء لغرض استيفاء شروط اتفاقية الشراء، حتى تاريخ 31 يوليو 2023، وتم تمديدها لاحقا حتي تاريخ 31 أكتوبر 2023.

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