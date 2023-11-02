أرباح "أمريكانا" ترتفع 15.8% خلال 9 أشهر مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي

ارتفعت إيرادات شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 1.9 مليار دولار، فيما سجلت أرباحاً معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 446.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، محققة نمواً بنسبة 7.1% و10.4% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وقالت الشركة، إن نمو الإيرادات جاء مدعوماً بالنمو على أساس المثل بالمثل ونمو محفظة المطاعم في جميع البلدان التي تعمل فيها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان.

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كما سجلت الشركة زيادة بنسبة 6% في الإيرادات على أساس المثل بالمثل للأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. وقالت إن هذه الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالأداء القوي الذي شهدته أكبر 3 علامات تجارية تابعة للشركة - "كي إف سي" و"بيتزا هت" و"هارديز".

كما تحسنت هوامش الأرباح المعدّلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 0.7% لتصل إلى 446.5 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، مدعومة بتباطؤ التضخم السلعي والتركيز المستمر على تحسين الكفاءة التشغيلية.

وارتفع صافي الربح شركة أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) إلى 226.7 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بزيادة قدرها 15.8%.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "العربية Business"، أن نمو صافي الربح كان مدفوعاً بنمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تأثير رسوم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وحققت الشركة نمواً في صافي الدخل رغم ارتفاع رسوم الاستهلاك المرتبطة بالافتتاح المتسارع للمتاجر الجديدة بقيمة 6.5 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى جانب التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 10.0 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2023 إيرادات بقيمة 655.5 مليون دولار، مع نمو قوي بنسبة 5.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي أرباح أمريكانا للمطاعم (العائد لمساهمي الشركة الأم) خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار.

ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية. كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5% بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان وانخفاض قيمة العملة في مصر بنحو 8.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.

وواصلت الشركة خططها التوسعية للمطاعم خلال الأشهر التسعة الأولى وأضافت 184 متجراً جديداً خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2023. حيث وصل إجمالي عدد المطاعم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023 إلى ألفين و338 مطعماً، كما بلغ عدد المطاعم قيد الإنشاء حالياً 92 مطعماً تماشياً مع خطط الشركة لافتتاح هذا العام إلى 250 - 260 مطعماً جديداً.

كما حافظت أمريكانا للمطاعم على ميزانية عمومية متينة ووضع مالي قوي. وبفضل التدفقات النقدية الحرة المعدّلة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023 والتي بلغت 195 مليون دولار مع معدل تحويل نقدي قدره 66.3%، تتمتع الشركة بوضع جيّد لتغطية النفقات الرأسمالية ودعم سياسة توزيع الأرباح المعلنة.