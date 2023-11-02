أرباح "المجموعة السعودية" الفصلية تقفز 303.6% إلى 222 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 303.6% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 222 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 55 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 85% مقارنة بصافي ربح نحو 120 مليون ريال، في الربع الثاني من 2023.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الفصلية، على أساس سنوي، إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة، بسبب انخفاض أسعار اللقيم، وزيادة في الكميات المباعة، وارتفاع العائد من المرابحات الإسلامية، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة.

فيما تراجع صافي أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 82.4% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى 101 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 574 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.