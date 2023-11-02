ارتفاع أرباح "أكوا باور" 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح "أكوا باور" بنسبة 3.97% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 414.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الربح العائد إلى الشركاء في الشركة الأم للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، ومساهمة المشروعات الجديدة، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022.

كذلك ارتفاع رسوم خدمات إدارة التطوير والبناء ومبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال في الشركات التابعة للمجموعة. والتي قابلها جزئياً زيادة في تكلفة التطوير والمخصص والشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة.

وتعود الزيادة في صافي الربح أيضاً إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح "أكوا باور" بنسبة 22.49% إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 883.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.