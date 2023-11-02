ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"المتطورة" 76% إلى 38.9 مليو ن ريال

ارتفع صافي ربح شركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" بنسبة 76.2% بعد الزكاة والضرائب إلى 38.9 مليو ن ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 22.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من العام الجاري سجلت نموا بنسبة 77.2% على أساس سنوي لتسجل 46.03 مليون ريال، مقارنة بنحو 25.97 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

مادة اعلانية

وعزت ارتفاع صافي الربح للربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، نمو الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.

وقالت إن النمو في صافي الربح في الربع الثالث جاء على الرغم من انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، وارتفاع الخسائر غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

كما أشارت إلى ارتفاع تكاليف التمويل، والمصاريف العمومية والإدارية، والزكاة التقديرية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

كما سجلت الشركة نموا في صافي أرباحها عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 38.34% إلى 111.17 مليون ريال مقابل 80.36 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 36.59% إلى 124.97 مليون ريال مقابل 91.49 مليون ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب نمو صافي الربح فى أول تسعة أشهر من العام الجاري يعود إلى عدة أسباب أولها ارتفاع الأرباح المحققة من بيع حصة في الشركات الزميلة، و ارتفاع الأرباح المحققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر.

وارتفاع الأرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة.