الأرباح الفصلية لـ"رتال للتطوير" تهبط 62% إلى 33.44 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة رتال للتطوير العمراني بعد الزكاة والضريبة بنسبة 62.7% إلى 33.44 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 89.76 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن الانخفاض في صافي الربح يعزي إلى تراجع الإيرادات بنسبة 17.3% لتبلغ 335.99 مليون ريال بسبب الانخفاض في إيرادات بيع الوحدات العقارية/الأراضي بنسبة 98.9% لتبلغ 2.57 مليون ريال على الرغم من ارتفاع ايرادات عقود التطوير بنسبة 91.3% لتبلغ 320.84 مليون ريال نتيجة ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 109.3% لتبلغ 26.25 مليون ريال، على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

وارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 61.6% لتبلغ 9.17 مليون ريال نتيجة ارتفاع المصاريف المرتبطة بتعزيز حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة.

وزادت مصاريف التمويل بنسبة 265.6% لتبلغ 26.97 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) وارتفاع إجمالي الدين.

وعلى مستوى فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري بلغ صافي الربح 145.98 مليون ريال بانخفاض نسبته20.31% مقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي التي سجلت خلالها 183.2 مليون ريال.

وأشارت إلى انخفاض إيرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 87.4% لتبلغ 41.67 مليون ريال على الرغم من ارتفاع الإيرادات من عقود التطوير بنسبة 87.6% لتبلغ 838.96 مليون ريال بسبب ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.

وزادت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 63.3% لتبلغ 60.68 مليون ريال، على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

وارتفعت مصاريف البيع والتسويق بنسبة 66% لتبلغ 23.54 مليون ريال نتيجة ارتفاع مصاريف دعم حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة.

كما زادت مصاريف التمويل بنسبة 245.4% لتبلغ 58.27 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية وارتفاع إجمالي الدين.