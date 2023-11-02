الرئيس التنفيذي لـ"سابك": الظروف الاقتصادية أثرت على الطلب وحركة أسعار المنتجات

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عبد الرحمن الفقيه، إن الخسائر الصافية في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، سببها الأثر المالي لصفقة بيع "حديد".

وأضاف الفقيه، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، تعقيباً على النتائج الفصلية، أن مبيعات "سابك" ارتفعت بنحو 6% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس ربعي، وتمكنت الشركة من خفض التكاليف وتحسين هامش الربحية.

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وأشار إلى أن متوسط الأسعار تراجع 1% على أساس فصلي.

وقال الفقيه إن الظروف الاقتصادية التي أثرت على الطلب وحركة أسعار المنتجات.

وأشار إلى أن رؤية "سابك" لا تزال واضحة رغم ما تشهده البيئة الاقتصادية من صعوبات فالشركة تنطلق من أنها رائدة في مجال الاستدامة، وتعد نفسها لاغتنام الفرص التجارية فور ظهورها.

وأضاف أنه على الرغم من ضعف الطلب العالمي على المواد الكيميائية، تمكن فريق (سابك) من زيادة حجم المبيعات بنسبة 7% مع تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للخسارة في الربع الثالث من 2023، بنحو 2.88 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.84 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بصافي ربح نحو 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة "سابك" في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.