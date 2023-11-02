المحكمة تقر خطة إعادة هيكلة "دريك آند سكل" وتسقط 90% من المديونية

وافقت محكمة الاستئناف في دبي على خطة إعادة هيكلة شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" المتخصصة في مجال التصميم والهندسة والتطوير في قطاعات المياه والطاقة، والكهرباء، والنفط والغاز.

ووفقاً لإفصاح الشركة على سوق دبي المالي فقد تضمن قرار محكمة الاستئناف الصادر يوم الثلاثاء: موافقة المحكمة على خطة إعادة هيكلة الشركة وفق الخطة المتفق عليها من الشركة والموافق عليها من أكثرية الدائنين، كما تضمن الحكم تعيين خبير لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة، وإجراءات النشر بالصحف المحلية وتحديد مهلة 20 يوما من تاريخ النشر للدائنين غير المسجلين لتسجيل أسمائهم وبعد ذلك توضع قائمة نهائية بكامل الدائنين ومقدار مديونية كل منهم.

مادة اعلانية

إضافة إلى منح الشركة والشركات التابعة مدة 12 شهرا لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة اعتبارا من تاريخ وضع قائمة الدائنين النهائية، تزداد هذه المدة وفق سير إجراءات إعادة الهيكلة ووفق واقع الحال في حينه.

وختمت المحكمة حكمها بإصدار القرار بوقف جميع الإجراءات القضائية ضد الشركة والشركات التابعة لها وكذلك وقف إجراءات التنفيذ ضد الشركة والشركات التابعة.

يشار إلى أن خطة إعادة الهيكلة ووفقاً للتصويت التي حصلت عليه بالموافقة، والتي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل المحكمة تضمنت شطب ما نسبته 90% من مديونية الشركة إضافة إلى رفع رأس مال الشركة بما يعزز ملاءتها المالية وقدرتها على الاستمرار واستعادة نشاطها التجاري والتشغيلي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة دريك آند سكل، شفيق عبد الحميد: "سيتم استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما جاء بحكم المحكمة وخطة إعادة الهيكلة التي تمت الموافقة عليها". "وعليه سنواصل العمل الجاد بكافة الوسائل لاستعادة جزء من حقوق المساهمين الذين تضرروا من القرارات التي تم اتخاذها سابقاً في الشركة من خلال إداراتها السابقة، سواء من خلال الخطة التي تم وضعها لإعادة هيكلة الشركة وتسوية مديونياتها وفقاً لأحكام القانون أو من خلال القضاء العادل والنزيه لمطالبة الإدارة السابقة بالتعويض عن تلك الأضرار".

وأكدت "دريك آند سكل" عزمها استكمال الدعاوى المقامة ضد الإدارة السابقة.

وبناء على الحكم الصادر من المحكمة باعتماد خطة إعادة الهيكلة واستكمال جميع شروطها، ستقوم "دريك آند سكل" بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي للعمل على إعادة سهم الشركة للتداول في أقرب وقت، إضافة إلى العمل على رفع رأس مال الشركة وذلك وفقاً لخطة إعادة الهيكلة خلال الربع الأول من العام 2024.

وعملت "دريك آند سكل" مع شركة إعادة الهيكلة "أرونايت"، و"ترسبريدج"، والمستشارين القانونيين، مكتب "هادف وشركاه"، ومكتب "ألن آند أوفري".