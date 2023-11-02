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هرفي للأغذية
هرفي للأغذية
سوق السعودية

تراجع أرباح"هرفي للأغذية" 44% إلى 11.4مليون ريال فى الربع الثالث

بسبب زيادة مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المبيعات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة هرفي للخدمات الغذائية "هرفي للأغذية"بنسبة 44.39% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 11.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 19.85مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الثالث من عام 2023 مقارنة بصافي الربح للربع الثالث من عام 2022 يعود إلى زيادة مصاريف البيع والتسويق وانخفاض المبيعات، على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض المصاريف التمويلية.

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وشهدت إيرادات الشركة تراجعا طفيفا بنسبة 0.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 313.04 مليون ريال مقابل 315.56 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وانخفض صافي ربح الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 95.6% إلى 2.76 مليون ريال مقابل 62.8 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي ربح الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بصافى ربح الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات، وزيادة مصاريف البيع والتسويق بالاضافة إلى ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات على الرغم من انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية، وانخفاض المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة.

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