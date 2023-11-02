تراجع الأرباح الفصلية لشركة "شل" 34% إلى 6.2 مليار دولار

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة "شل -Shell " بنسبة 34% إلى 6.2 مليار دولار في الربع الثالث على أساس سنوي، وجاءت الأرباح بدعم من ارتفاع أسعار النفط وهوامش التكرير ما يتماشى مع تقديرات المحللين.

وأعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم بقيمة 3.5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

مادة اعلانية

وفي يوليو الماضي أعلنت شركة "شل" عن تحقيق أرباح بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الثاني من العام، بتراجع نسبته 56% عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وزادت "شل" توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع الثاني كما أعلنت سابقا في يونيو/حزيران. وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.