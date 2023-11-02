تراجع الأرباح الفصلية لـ"أليانز إس إف" 45.5% إلى 7.16 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"أليانز إس إف" قبل الزكاة بنسبة 45.57%، إلى 7.16 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 13.15 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الربع الثالث مقارنة مع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض نتائج خدمات التأمين وذلك نتيجة تراجع في عقود إعادة تأمين بنسبة 38.9%، بالاضافة إلى انخفاض صافي العائد على الاستثمارات بنسبة 18.3% خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

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ونما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 70.37% على أساس سنوي إلى 253.8 مليون ريال مقابل 149 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وفي أول تسعة أشهر من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركة قبل الزكاة بنسبة 392.16% إلى 33.8 مليون ريال مقابل 6.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة نموا بنسبة 27.95% خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 794.4 مليون ريال إلى 620.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة والضريبة خلال الفترة المنقضية من العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تحسن نتائج خدمات التأمين وذلك نتيجة ارتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 15.5%. بالاضافة إلى ارتفاع صافي العائد على الاستثمارات بنسبة 156% خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق.