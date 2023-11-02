خسائر "باتك" تتقلص 48% إلى 6.6 مليون ريال في الربع الثالث

تقلصت خسائر شركة باتك للاستثمار و الأعمال اللوجستية "باتك" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 48.22% إلى 6.6 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 12.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن إيرادات الربع الثالث من العام نمت بنسبة 17.18% إلى 122.6 مليون ريال مقابل 104.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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وأشارت إلى أن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 69% حيث بلغ إجمالي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري 12.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 7.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 17% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى الانخفاض في نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للربع الحالي 90% مقارنة بنسبة 93% خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما انخفضت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما حققت مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 2.1 مليون ريال مقارنة بتحقيق خسائر غير محققة بقيمة 305 آلاف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي خسائر الشركة في أول تسعة أشهر من العام الجاري بنسبة75.33% إلى 6.08 مليون ريال مقابل 24.67 مليون ريال.

وارتفعت إيراداتها في هذه الفترة بنسبة 12.7% إلى 354.24 مليون ريال مقابل 314.26 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت سبب انخفاض صافي الخسارة خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى الزيادة في إجمالي الربح بنسبة 73 % حيث بلغ إجمالي الربح خلال الفترة الحالية 46.7 مليون ريال مقارنة بإجمالي ربح 27 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق والعائد بشكل رئيسي إلى الزيادة في الإيرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى الانخفاض فى نسبة تكاليف الإيرادات حيث بلغت نسبة التكاليف للفترة الحالية 87% مقارنة بنسبة 91% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وشملت الفترة الحالية إيرادات من بيع حصص استثمارات بمبلغ 1.8 مليون ريال، كما شهدت الفترة زيادة مكاسب غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة حيث بلغت المكاسب غير المحققة خلال الفترة الحالية مبلغ 6.1 مليون ريال مقارنة بمكاسب 1.8 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت أن انخفاض الخسائر جاء على الرغم من الزيادة فى التكاليف التمويلية خلال الفترة الحالية بنسبة 49% بالإضافة إلى الزيادة فى مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 30% خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.