نمو الأرباح الفصلية لـ"أنابيب السعودية" بنسبة 125.8% إلى 37.92 مليون ريال

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب "أنابيب السعودية" بنسبة 125.8% إلى 37.92 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري ، مقابل 16.79مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب في نمو صافي الربح للربع الثالث يعود إلى ارتفاع الربح الإجمالي إلى 63.54 مليون ريال في الربع الثالث 2023م مقابل 30.36 مليون ريال في الربع الثالث 2022م، نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج الشركة العالمية للأنابيب "العالمية للأنابيب" وتحسن المزيج البيعي.

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وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 5.21 مليون ريال في الربع الثالث 2023م من 0.67 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي.

وتم عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 1.58 مليون ريال في الربع الثالث 2023 مقابل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 0.17 مليون ريال في الربع الثالث 2022.

وارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 205.87%في أول تسعة أشهر من العام الجاري إلى 131.74 مليون ريال مقارنة بصافي ربح قدره 43.07 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من العام المالي 2022.

وارتفع صافي الربح الإجمالي إلى 179.98 مليون ريال في أول تسعة أشهر من 2023م مقارنة بـ 86.59 مليون ريال في الفترة المقابلةمن العام الماضي نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج ما بعد الاستحواذ للعالمية للأنابيب وتحسن المزيج البيعي.

وسجلت الشركة مكسبا من شراء بسعرٍ مغرٍ بمبلغ 40.33 مليون ريال في التسعة أشهر 2023م نتيجة الإستحواذ على حصة إضافية بنسبة 22.27% في العالمية للأنابيب، وبذلك تمتلك الأنابيب السعودية حاليا حصة ملكية إجمالية فيها تبلغ 57.27%.