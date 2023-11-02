نمو الأرباح الفصلية لـ"تكافل الراجحي" 50.7% قبل الزكاة إلى 84 مليون ريال

نما صافي ربح شركة الراجحي للتأمين التعاوني "تكافل الراجحي"قبل الزكاة بنسبة 50.69% إلى 84.11 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 55.82 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في صافي ربح الربع الثالث من هذا العام تعود إلى الانخفاض في صافي نتيجة خدمات التأمين بمبلغ 10.234 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وارتفاع صافي دخل الاستثمار بمبلغ 21.96 مليون ريال.

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كما زاد صافي نتائج التأمين المالية بمبلغ 16.19 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع نسبته 365.9%.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 1.01 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 123.8%.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفع صافي ربح الشركةقبل الزكاة بنسبة 223.8% إلى 222.61 مليون ريال مقابل 68.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعزت النمو في أرباحها إلى عدة عوامل أولها زيادة في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 240.94 مليون ريال بنسبة نمو 530.7%، نظرا لارتفاع صافي نتيجة خدمات التأمين قبل عقود إعادة التكافل.

وارتفع صافي دخل الاستثمارات بمبلغ 46.37 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 71.9%.

ونما إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بمبلغ 1.72 مليار ريال تقريبا مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أي بارتفاع قدره 66.8%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة الحالية نحو 1.6 مليار ريال تقريبا مقابل 1.35 مليار ريال سعودي من الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع نسبته 18.0%.