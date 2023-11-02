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عناية والمتحدة للتأمين
عناية والمتحدة للتأمين
سوق السعودية

"المتحدة للتأمين" و"عناية" تعلنان الجدول الزمني للاندماج

عناية السعودية تعلن بدء فترة اعتراض الدائنين وتستمر حتى 17 نوفمبر

دبي - العربية.نت
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نشرت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني تعميم مجلس إدارتها المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي المجلس بشأن العرض المقدم لمساهميها فيما يخص صفقة الاندماج مع شركة المتحدة للتأمين، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة شركة عناية من قبل شركة الوساطة المالية ("وساطة كابيتال") والذي تم تعيينه كمستشار مالي لشركة شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفق أحكام المادة (18) من لائحة الاندماج والاستحواذ.

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية السعودية للتأمين التعاوني في بيانين منفصلين لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس نشر تعميم المساهمين والجدول الزمني لزيادة رأسمال "المتحدة للتأمين" لغرض دمج "عناية السعودية" من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

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وأعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني بدء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج وفقاً لأحكام المادة (227) من نظام الشركات اعتبارا من يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، وتنتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق17 نوفمبر 2023.

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وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت على طلب الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (" المتحدة للتأمين") زيادة رأس مالها لغرض دمج شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني ("شركة عناية") في الشركة المتحدة للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2023.

وقامت المتحدة للتأمين بنشر مستند العرض الموجه لمساهمي شركة عناية ("مستند العرض") والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من المتحدة للتأمين إلى مساهمي شركة عناية لغرض دمج شركة عناية في شركة المتحدة للتأمين مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية في المتحدة للتأمين والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم1-50-2007بتاريــخ 3 أكتوبر 2007.

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