"إم آي إس" تحصل على رخص بدء عمل تابعتها "التميز الوطنية لمراكز البيانات"

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس ) عن الانتهاء من الحصول على الموافقات والرخص لبدء العمل في الشركة التابعة "شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات - شركة شخص واحد"والمملوكة من شركة المعمر بنسبة 100%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن "شركة التميز الوطنية لمراكز البيانات" تأسست تماشياً مع خطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأهداف رؤية المملكة للتوسع بالاقتصاد الرقمي وترسيخ دور المملكة كمركز رقمي إقليمي للحوسبة السحابية.

مادة اعلانية

وأضافت أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي أيضا تماشياً مع أهداف خطة تطوير مراكز البيانات الضخمة في المملكة والذي من المتوقع تجاوز أهدافها 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030 وكذلك التوسع المتوقع في المراكز الحالية بالشراكة مع الفرنسي كابيتال وزيادة الطلب بسبب مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكانت الشركة أعلنت بتاريخ 11 يوليو الماضي عن موافقة مجلس الإدارة على تأسیس شركة تابعة ذات مسؤولیة محدودة مملوكة بنسبة (100%).