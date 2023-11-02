أرباح فصلية تفوق التوقعات لـ"سابك" بعد استبعاد خسائر استثنائية

تحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" للخسارة في الربع الثالث من 2023، بنحو 2.88 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.84 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، في الربع المماثل من 2022، ومقارنة بصافي ربح نحو 1.18 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن هناك خسائر غير نقدية نتيجة لصفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة "سابك" في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" التي تم الإعلان عنها سابقاً والبالغة 2.93 مليار ريال.

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وذكرت أن هذه الصفقة سوف تُمَكِّن شركة "سابك" من التركيز على محفظة أعمالها الاستراتيجية، للحفاظ على قدرتها التنافسية القيادية وإعداد الشركة لعصر جديد من النمو في مجال البتروكيماويات.

وأوضحت "سابك"، أنه بفضل الأداء المستمر للشركة بزيادة حجم المبيعات إلى جانب جهودها لاحتواء التكاليف، تمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح قدره 536 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي من عملياتها المستمرة، مقابل 1.64 مليار ريال في الربع نفسه من العام السابق، بانخفاض قدره 67%.

وأرجعت "سابك"، الانخفاض إلى الركود على الطلب العالمي للكيماويات مما أدى إلى انخفاض في متوسط أسعار البيع، وبالتالي انخفاض في قيمة المبيعات بـ 7.3 مليار ريال بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض حصة شركة "سابك" في نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بقيمة 919 مليون ريال، والذي يعزى بشكلٍ رئيسي إلى انخفاض كمية المبيعات وانخفاض أسعار البيع.

وأشارت إلى تسجيل مخصص انخفاض في القيمة لبعض الأصول الرأسمالية بقيمة 255 مليون ريال كجزءٍ من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا لتحسين العائد الاستثماري.

وتحولت "سابك" للخسارة بنحو 1.04 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 16.24 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.