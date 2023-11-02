"سلامة للتأمين" تتحول للربحية في الربع الثالث بـ13.67 مليون ريال قبل الزكاة

حققت شركة سلامة للتأمين التعاوني "سلامة" صافي ربح قبل الزكاة في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 13.67 مليون ريال مقابل صافي خسائر قبل الزكاة 6.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الثالث من العام الجاري ارتفع بنسبة 10.6% إلى 268.09 مليون ريال مقابل 242.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

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أوضحت أن صافي الفائض من نتائج خدمات التأمين والاستثمارات للربع الثالث بلغ 21.06 مليون ريال مقارنة بصافي العجز من نتائج خدمات التأمين والاستثمارات بمبلغ (12.861) مليون ريال للربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 23% نتيجة لإرتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للربع الثالث من العام الجاري بمبلغ 25.72 مليون ريال أي بنسبة 11% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما ارتفع صافي دخل الإستثمارات للربع الثالث بنسبة 143% حيث بلغت 6.52 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.68 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق نتيجة لتحسن أداء الاستثمارات.

وخلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري حققت الشركة صافي ربح قبل الزكاة بقيمة 45.97 مليون ريال مقابل صافي خسائر بقيمة 80.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري بلغ صافي الفائض من نتائج خدمات التأمين والإستثمارات 52.8 مليون ريال مقارنة بصافي العجز من نتائج خدمات التأمين والاستثمارات بمبلغ 75.18 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

أشارت إلى الارتفاع في إيرادات التأمين بنسبة 46% نتيجة زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للفترة الحالية بمبلغ 185.59 مليون ريال أي بنسبة 46% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.