13 نوفمبر.. "الحفر العربية" توزع 25.3% أرباحا نقدية عن النصف الأول

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الحفر العربية الإعلان في اجتماعها يوم الأربعاء 1نوفمبر 2023م، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25.3% وبإجمالي 225.17 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيعات النقدية تبلغ 2.53 ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

مادة اعلانية

وسوف يتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023م بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

كما وافق المساهمون على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.