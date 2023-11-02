"جرير للتسويق" تقر توزع 25% أرباحا نقدية عن الربع الثالث

قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2023.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس،إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 300 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح 1200 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 0.25 ريال، وتاريخ التوزيع تاريخ التوزيع يوم 15 من نوفمبر الجاري.

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وأوضحت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 6 نوفمبر الجاري، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق "جرير" بعد الزكاة والضريبة بنسبة 8.26% إلى 296.3 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 273.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثالث من هذا العام نمت بنسبة 4.85% إلى 2.64 مليار ريال تقريبا مقابل 2.52 مليار ريال تقريبا في الربع المقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة النمو في صافي الربح خلال الربع الثالث إلى زيادة المبيعات بنسبة 4.8% نتيجة زيادة مبيعات العديد من الأقسام وخاصة قسمي الكمبيوتر وألعاب الفيديو، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مصروفات البيع والتسويق مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وخلال أول تسعة أشهر من العام الجاري سجلت الشركة تراجعا طفيفا في صافي الربح بنسبة 0.33% إلى 699.9 مليون ريال مقابل 702.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة في هذه الفترة من العام الجاري بنسبة 14.35% إلى 7.79 مليار ريال، مقابل 6.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري على الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% نتيجة زيادة مبيعات أغلب الأقسام وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو إلا أن إجمالي الربح شهد فقط زيادة طفيفة بواقع 0.2% بسبب الخصومات على أسعار البيع لتنشيط المبيعات وخاصة الهواتف الذكية والكمبيوتر وبسبب التغير في المزيج البيعي الذي تضمن وزناً أكبر للأقسام الأقل ربحية نسبياً.

وبرغم هذه الزيادة في إجمالي الربح إلا أن صافي الربح قد انخفض بنسبة 0.3% بسبب زيادة المصروفات غير التشغيلية وخاصة تكلفة التمويل، والتي ترجع بصورة رئيسية إلى زيادة الاقتراض خاصة في الربع الثاني من العام الجاري.