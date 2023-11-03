أرباح "إمباور" الإماراتية الفصلية تتراجع 6% إلى 282 مليون درهم

أظهرت نتائج أعمال مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" اليوم الجمعة تراجع أرباحها الصافية بنحو 6% في الربع الثالث من العام الحالي.

وذكرت الشركة في إفصاح لبورصة دبي أن صافي ربحها بلغ نحو 281.9 مليون درهم (76.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 300.3 مليون قبل عام.

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غير أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 13.7% لتصل إلى 1.045 مليار درهم في الربع الثالث، مقارنة مع 918.8 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2022، وفق وكالة أنباء العالم العربي.