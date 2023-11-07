أرباح "فرتيغلوب" تهوي 86% إلى 39.5 مليون دولار في الربع الثالث

كشفت بيانات صادرة عن شركة فرتيغلوب، المشروع المشترك بين أدنوك وأو.سي.آي جلوبال، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الربح العائد لملاك الشركة 86.45% على أساس سنوي في الربع الثالث إلى 39.5 مليون دولار من 291.6 مليون دولار قبل عام.

وبحسب القوائم المالية للشركة المنشورة على موقع بورصة أبوظبي، هوت الإيرادات إلى 525 مليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1.31 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

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وأعلنت الشركة في بيان صحفي عن تحقيق أرباح صافية معدلة بقيمة 41 مليون دولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة أبوظبي، أن أرباحها المعدلة قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 199 مليون دولار في الربع الثالث من العام.

وأضافت أن مجلس إداراتها وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 275 مليون دولار عن النصف الأول بما يعادل 12 فلسا للسهم.

وارتفع إجمالي حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة بنسبة 8% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع الثالث من 2022 نتيجة ارتفاع حجم مبيعات اليوريا المنتجة لدى الشركة بنسبة 10%.

وفرتيجلوب أكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معا وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط.

وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، تراجع صافي الربح العائد لملاك الشركة أيضا إلى 254.4 مليون دولار من 1.07 مليار دولار قبل عام.

وهبطت الإيرادات أيضا إلى 1.77 مليار دولار من 3.9 مليار دولار في التسعة أشهر المنتهية في 2022.