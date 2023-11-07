أمين الناصر: "أرامكو" مستمرة في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالها

قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة أرامكو السعودية أمين الناصر، إن الشركة مستمرة في تحديد الفرص الجديدة لتطوير أعمالها وتلبية احتياجات العملاء، حيث تم في الربع الثالث الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال والإعلان عن النية للدخول في سوق التجزئة بأميركا الجنوبية.

وأضاف الناصر في تعليقه على نتائج أعمال أرامكو "خلال الربع الثالث، تم الاتفاق على أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المُسال للاستفادة من الطلب المتزايد على هذا الغاز، إلى جانب الإعلان عن نيتنا دخول سوق التجزئة في أميركا الجنوبية. وتُظهر هذه الاستثمارات المخطط لها مدى طموحنا والنطاق الواسع لأنشطتنا، وتنفيذ استراتيجيتنا بصورة منضبطة. كما أنني مهتم بالتقدم الذي نحرزه حيث أعتقد أنه سيكمل توسيع قدراتنا في قطاع التنقيب والإنتاج، ووجودنا المتنامي في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق".

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وقال إن شركة أرامكو تعتزم مواصلة الاستثمار عبر سلسلة المواد الهيدروكربونية، والاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين أعمالها، وتعزيز تطوير حلول الطاقة الناشئة، وذلك نهج راسخ في القناعة بأن خطة تحوّل الطاقة المتوازنة والقوية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع المناطق الجغرافية، من أجل تجنّب الفوارق بين مستهلكي الطاقة العالميين.

وتراجع صافي أرباح أرامكو السعودية بنسبة 23.2% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 122.19 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 159.12 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

فيما جاءت الأرباح أعلى من التوقعات عند 111 مليار ريال.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح أرامكو بنسبة 8.3% في الربع الثالث من 2023، مقابل صافي ربح نحو 112.8 مليار ريال في الربع الثاني من 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي يعكس بشكل رئيسي تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، والكميات المبيعة. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض الريع على إنتاج النفط الخام، مدفوعًا بشكل أساس بانخفاض متوسط معدل الريع الفعلي وانخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة.