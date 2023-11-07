ارتفاع أرباح "الموارد للقوى البشرية" الفصلية 21% إلى 23 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة الموارد للقوى البشرية بنسبة 21.13% في الربع الثالث من 2023 إلى نحو 22.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 18.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "الموارد" بنسبة 2.14% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 22.45 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت "الموارد للقوى البشرية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة بالربع المقابل من العام السابق بنسبة 29%، حيث ارتفعت إيرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسبة 33%، 21% على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة لارتفاع متوسط أعداد القوى العاملة، وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة مجمل الدخل خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 3.7 ونسبة 11%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 33.27% إلى نحو 67.54 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 50.68 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.