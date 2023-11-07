ارتفاع أرباح "توبي" 4% إلى 33.58 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي" في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 4.1% إلى 33.58 مليون ريال مقابل 32.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح، نمو الإيرادات بنسبة 30% إلى 270 مليون ريال، مدفوعاً بالتحسن المستمر في أداء قطاعي تطوير البرمجيات والتشغيل والصيانة خلال الفترة، والمساهمة من قطاع الخدمات المدارة.

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كما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 14% ليصل إلى 57 مليون ريال،نتيجة للأداء القوي للإيرادات،ونتج عن ذلك هامش إجمالي الربح قدره 21.0%، مقارنة بـ 23.9% في الربع الثالث من عام 2022.

وارتفع الربح التشغيلي بنسبة 11% إلى 44 مليون ريال في الربع الثالث من عام2023،من 40 مليون ريال في الربع الثالث من عام 2022. في حين انخفض هامش الربح التشغيلي من 19.1% في الربع الثالث من عام 2022 إلى 16.3% في الربع الثالث من عام 2023.

وحققت الشركة صافي ربح قدره 91 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنةً بـ85 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وعزت نمو صافي الربح خلال تلك الفترة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% إلى 742 مليون ريال،نتيجة للتحسن المستمر في إيرادات قطاع تطوير البرمجيات، والتي زادت بنسبة ملحوظة،بلغت 65%، وارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة بسبة 15%. وكان الأداء القوي للإيرادات مدعومًا أيضًا بإطلاق قطاع الخدمات المدارة منذ الربع الثاني.

وارتفع إجمالي الربح بنسبة 18% ليصل إلى 151 مليون ريال،مما يعود إلى النمو القوي للإيرادات خلال هذه الفترة. ونتج عن ذلك هامش إجمالي الربح قدره 20.4%، مقارنة بـ 0.12% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

ارتفع الربح التشغيلي بنسبة12% من 103 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 الى 116 مليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. في حين انخفض هامش الربح التشغيلي من 16.2% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 15.6% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.