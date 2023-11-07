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شعار شركة الشحن سال السعودية للخدمات اللوجستية
شعار شركة الشحن سال السعودية للخدمات اللوجستية
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "سال السعودية" 42.9% إلى 116 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفاع الأرباح بنسبة 31.95% إلى نحو 329.13 مليون ريال في 9 أشهر

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بنسبة 42.88% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 115.97 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 81.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي أرباح "سال السعودية" بنسبة 6.56% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 108.82 مليون ريال بالربع الثاني من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى الزيادة في الإيرادات بواقع 85.6 مليون ريال (30.54%) والعائد إلى الزيادة في حجم مناولة الشحنات الواردة إضافة إلى العقود الجديدة لقطاع الحلول اللوجستية.

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ويعود كذلك إلى الانخفاض في المصروفات الإدارية بواقع 4.9 مليون ريال (12.6%)، بالإضافة إلى الارتفاع في الإيرادات التمويلية بواقع 8.8 مليون ريال (201.7%).

وخلال التسعة أشهر من 2023، ارتفع صافي أرباح "سال السعودية" بنسبة 31.95% إلى نحو 329.13 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 249.44 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

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