ارتفاع أرباح "مكة للإنشاء" 17% إلى 68 مليون ريال بالربع الثالث

ارتفع صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 17.24% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 68 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 58 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 44.7% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 123 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، تعود إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وكذلك الزيادة في إيرادات المركز التجاري.

وارتفع صافي أرباح شركة مكة للإنشاء والتعمير بنسبة 124.56% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 256 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 114 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.