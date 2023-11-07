ارتفاع صافي ربح"الآمار الغذائية" 7% إلى 20.4 مليون ريال في الربع الثالث

ارتفع صافي ربح شركة الآمار الغذائية "الآمار" بنسبة 7% إلى 20.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بنحو 19مليون ريال في الربع الموازي من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها حققت نموا في صافي الربح بنسبة تعادل 7%، مدعوما بالانخفاض في تكلفة برنامج أسهم الموظفين في الربع الثالث من العام الجاري وفقا للمعالجة المحاسبية المطبقة فيما يخص البرنامج.

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حققت الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري تدفقات نقدية من الأنشطة التشيغيلية بمبلغ 79 مليون ريال، بنسبة تحويل نقدي من "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والإطفاءات" تعادل 219%، وزاد عدد الفروع المملوكة من الشركة بنحو 49 فرعا.

وخلال فترة تسعة أشهر تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 40% إلى 51.47 مليون ريال،مقابل 85.89 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال تلك الفترة بنسبة 4.58% إلى نحو 766 مليون ريال مقابل 802.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أشارت إلى تأثر صافي الربح بأداء المبيعات المتأثر بانخفاض قيمة العملة وإكسبو دبي، وتأثير تضخم التكاليف على تكلفة المبيعات، والتي بدأت حدتها بالإنخفاض خلال الربع الثالث من العام الجاري ومن المتوقع أن يتحقق تأثيرها الإيجابي في الفترات القادمة، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي المتوقع من التحسن في الكفاءة التشغيلية.

وفي بيان منفصل لـ"تداول السعودية" أعلنت شركة الآمار الغذائية اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 6% وبإجمالي 15.17 مليون ريال، وحددت تاريخ التوزيع يوم 5 ديسمبر المقبل.

وقالت إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح25.29 مليون سهم وتبلغ حصة السهم من التوزيع0.6 ريال،وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 21 نوفمبر الجاري والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.