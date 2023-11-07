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شركة ثمار التنمية القابضة
شركة ثمار التنمية القابضة
سوق السعودية

انخفاض خسائر "ثمار القابضة" بنسبة 41% إلى 774 ألف ريال في الربع الثالث

بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى

دبي - العربية.نت
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انخفضت خسائر شركة ثمار التنمية القابضة في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 41.14% إلى 774 ألف ريال مقابل 1.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى ارتفاع الإيرادات الأخرى.

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وخلال فترة أول تسعة أشهر من العام الجاري تكبدت الشركة نحو 2.5 مليون ريال صافي خسارة مقابل أرباح بقيمة 76.2 ألف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي،نتيجة ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية و انخفاض الإيرادات الأخرى.

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