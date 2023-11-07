بنك "يو بي إس" السويسري يتكبد خسائر فصلية بـ 785 مليون دولار

تكبد بنك "يو بي إس-UBS"خسائر فصلية بقيمة 785 مليون دولار، ما جاء قرابة ضعف التوقعات، وتعد هذه أول خسائر فصلية للبنك السويسري في ست سنوات.

وعزا البنك تسجيل هذه الخسائر إلى تسجيل نفقات بأكثر من ملياري دولار مرتبطة باستحواذه على بنك كريدي سويس.

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وعلى الرغم من ذلك سجل البنك ارتفاعا في إيراداته بنسبة 23% إلى 11.7 مليار دولار.

وفي مارس الماضي، وافق بنك UBS على شراء منافسه الأصغر "كريدي سويس" مقابل 3 مليارات فرنك سويسري، في صفقة تاريخية مع قيام المنظمين السويسريين بدور رئيسي في الصفقة.

وكان بنك كريدي سويس قد واجه مشكلات وحدد المديرون فيه"نقاط ضعف بنيوية" في الضوابط الداخلية للبنك على التقارير المالية حتى نهاية العام الماضي، وهو ما أثار مخاوف من أن يكون كريدي سويس هو قطعة الدومينو التالية التي ستسقط.